A-TEAM街頭快閃 英承晞求粉絲別上傳醜照
年代MUCH偶像養成實境節目《Fighting吧！天團》三個新人團體A-TEAM、Whaaaaas UP!、XOXO611日在西門町進行快閃活動。A-TEAM原擔心沒粉絲到場，團長高興前一晚煩惱得睡不著覺，沒想到現場超多熱情粉絲，一度還引來警察關切。
A-TEAM團長高興說，「第一次參加快閃活動，前一晚還擔心沒有人來，擔心到睡不著，幸好一到活動現場發現有很多人，心裡很興奮、開心。」英承晞挾持著《飛魚高校生》累積的高人氣，一早就有迷妹在等候，他說：「很多人來，大家都很熱情，但比較不習慣近距離接觸，拍照感覺都被拍到鼻孔，拜託粉絲們醜照千萬不要上傳。」團員言脩則說：「這是我人生第一次現場活動，好險天氣很好，印象最深刻的是歌迷尖叫聲，耳朵現在有點痛，但謝謝今天到場所有粉絲們的熱情。」
Whaaaaas UP!團員陳曼青常年在西門町街頭表演，她說：「這次活動感覺像回到家，看到老朋友出現特別開心，忙著到處打招呼。」本來她擔心人氣落後，幸好粉絲們陸續到場加油、支持，沒有讓她丟了面子。團長雙雙表示，「三個團體都有不同特色，華語樂壇比較少同時有會樂器、創作和Rap的女團，希望給粉絲不一樣的感覺。」
而XOXO6雖然目前在三團中人氣明顯落後，團長小晞開玩笑地說：「今天有被A-TEAM粉絲嚇到，還以為是哪找來這麼多臨演！」但最近XOXO6隨著活動曝光，粉絲團人數急起直追，相信很快就會跟上大家的腳步。
年代MUCH台《Fighting吧！天團》12日晚上8點首播。
(中時)
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