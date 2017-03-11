黑心「乳瑪琳」 苗縣衛局全面稽查下架

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苗栗縣衛生局稽查人員開始徹查縣內15家遠東油脂下游業者，並針對違規品項要求下架。(江詩筑翻攝)

苗栗縣衛生局稽查人員前往相關賣場，針對遠東油脂公司販售的品項進行稽查，違規品項要求下架。(江詩筑翻攝)

有關桃園市遠東油脂股份有限公司違規使用逾期無水奶油及回收逾期的乳瑪琳共製成19項產品，苗栗縣衛生局自10日晚間18時接獲通報後，立即派員查核苗栗縣內15家受牽連的下游業者，至今日中午12時，共下架乳瑪琳440公克裝、乳瑪琳170公克裝、酥油15公斤裝、高級白油16公斤裝、香友酥油16公斤裝總共下架總品項5項，共計177.46公斤。

衛生局食品科長張予緁表示，凡是苗栗縣內受波及的合法販賣業者，都可以將下架的產品退回上油供應商，或遠東油脂廠，以維護自身權益。

衛生局指出，除了要求縣內的販售業者外，也通知縣內糕餅商業同業公會轉知相關業者下架並停止使用遠東油脂廠19項產品。

衛生局提醒，烘焙業或食品販售業者，若有使用或販售案內過期產品，應主動停止製造、加工、販賣及回收，並於48小時內(即至3月12日18時之前)主動通報，違反者，衛生局將依食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，裁處6萬元以上2億元以下的罰鍰，並沒入銷毀。

(中時)