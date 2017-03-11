身障導演陽靖曾被騙千萬 《愛情線索》巡迴特映鼓勵人心
台灣知名身障原住民導演陽靖，11日帶著電影《愛情線索》與女主角Kitty，到佳里國中舉辦特映會，陽靖說，自己曾在年輕時，被騙走將近1000多萬，讓其人生陷入黑暗期，但因陌生人的一句謝謝，才讓他重新振作，開始學習拍攝電影，今年預計開始籌備《愛情線索2》。
《愛情線索》拍攝時間長達6年，過程中，電影團隊還過著有一餐沒一餐的拍攝生活，終於在2013年順利上映，但電影票房不如預期，陽靖為讓更多民眾欣賞，因此走遍全台舉辦超過400場的特映會。
11日《愛情線索》在佳里國中放映，導演陽靖與女主角Kitty也親自到場與民眾一起看電影，陽靖說，自己也曾陷入低潮，差點就想自殺，但因一位請他幫忙修電腦的陌生人一句謝謝，讓他重新面對這個世界，也重新振作起來。
《愛情線索》故事以一位女記者的角度，述說其採訪工作所嘗盡的人情冷暖，進而找到愛的線索及真諦。Kitty是該電影第3位女主角人選，原是音樂老師的Kitty，對表演工作相當熱情，雖辭去音樂老師轉當演員，相當辛苦，不過她並不後悔。
Kitty表示，音樂與電影都是表演，只是表演的項目從樂器變成肢體，且電影必須真實呈現自己的感受，才能引導觀眾身歷其境，起初自己無法進入狀況，仰賴導演和她講述不同的故事，才漸入佳境。陽靖則說，目前已計畫籌拍續集，雖資金尚未齊全，但請大家拭目以待。
(中時)
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