身障導演陽靖曾被騙千萬　《愛情線索》巡迴特映鼓勵人心

知名身障導演陽靖（左）11日帶著電影《愛情線索》與電影女主角Kitty（左），到佳里舉辦特映會。（萬于甄攝）

電影《愛情線索》講述一名女記者，藉由工作採訪百觀人生得到啟發，進而找到愛的線索與真諦，昨在佳里國中舉辦特映會，吸引民眾前往欣賞。（萬于甄攝）

陽靖是台灣知名的身障原住民導演，2009年起開拍《愛情線索》，2013年上映並舉辦多場特映會，希望藉此鼓勵民眾。（萬于甄攝）

台灣知名身障原住民導演陽靖，11日帶著電影《愛情線索》與女主角Kitty，到佳里國中舉辦特映會，陽靖說，自己曾在年輕時，被騙走將近1000多萬，讓其人生陷入黑暗期，但因陌生人的一句謝謝，才讓他重新振作，開始學習拍攝電影，今年預計開始籌備《愛情線索2》。

《愛情線索》拍攝時間長達6年，過程中，電影團隊還過著有一餐沒一餐的拍攝生活，終於在2013年順利上映，但電影票房不如預期，陽靖為讓更多民眾欣賞，因此走遍全台舉辦超過400場的特映會。

11日《愛情線索》在佳里國中放映，導演陽靖與女主角Kitty也親自到場與民眾一起看電影，陽靖說，自己也曾陷入低潮，差點就想自殺，但因一位請他幫忙修電腦的陌生人一句謝謝，讓他重新面對這個世界，也重新振作起來。

《愛情線索》故事以一位女記者的角度，述說其採訪工作所嘗盡的人情冷暖，進而找到愛的線索及真諦。Kitty是該電影第3位女主角人選，原是音樂老師的Kitty，對表演工作相當熱情，雖辭去音樂老師轉當演員，相當辛苦，不過她並不後悔。

Kitty表示，音樂與電影都是表演，只是表演的項目從樂器變成肢體，且電影必須真實呈現自己的感受，才能引導觀眾身歷其境，起初自己無法進入狀況，仰賴導演和她講述不同的故事，才漸入佳境。陽靖則說，目前已計畫籌拍續集，雖資金尚未齊全，但請大家拭目以待。

(中時)