問題乳瑪琳 花蓮下架258公斤
遠東油脂公司涉嫌使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳，花蓮縣衛生局接獲通報，立即稽查花蓮縣下游業者，共下架回收7項產品，合計258.45公斤。
花蓮縣衛生局長李宏滿表示，此次稽查發現花蓮縣業者多是販賣或使用小包裝乳瑪琳問題油品，影響的範圍層面及嚴重性不大。但呼籲所有業者，應秉持以往良好自律精神，若有使用或販售違規產品者，應立即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生局，以免觸法。
李宏滿說明，接獲桃園市衛生局通報「遠東油脂股份有限公司」使用逾期原料製成乳瑪琳等19項產品，立即稽查花蓮縣各大賣場、食品原料通路商、名產烘焙業及觀光飯店等193家重要下游業者，並請糕餅公會及原料盤商告知下游業者，業者已主動下架乳瑪琳等7項產品，共258.45公斤。
花蓮縣衛生局表示，依據食品安全衛生管理法規定，食品或食品添加物逾有效日期者不得製造、加工、條配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、做為贈品或公開陳列，違者處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。1060311
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。