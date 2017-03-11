問題乳瑪琳 花蓮下架258公斤

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遠東油脂公司涉嫌使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳，花蓮縣衛生局接獲通報，立即稽查花蓮縣下游業者，共下架回收7項產品，合計258.45公斤。

花蓮縣衛生局長李宏滿表示，此次稽查發現花蓮縣業者多是販賣或使用小包裝乳瑪琳問題油品，影響的範圍層面及嚴重性不大。但呼籲所有業者，應秉持以往良好自律精神，若有使用或販售違規產品者，應立即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生局，以免觸法。

李宏滿說明，接獲桃園市衛生局通報「遠東油脂股份有限公司」使用逾期原料製成乳瑪琳等19項產品，立即稽查花蓮縣各大賣場、食品原料通路商、名產烘焙業及觀光飯店等193家重要下游業者，並請糕餅公會及原料盤商告知下游業者，業者已主動下架乳瑪琳等7項產品，共258.45公斤。

花蓮縣衛生局表示，依據食品安全衛生管理法規定，食品或食品添加物逾有效日期者不得製造、加工、條配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、做為贈品或公開陳列，違者處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。1060311

(中央社)