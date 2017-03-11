廢核遊行 全台逾5000人上街頭

一年一度的廢核大遊行今晚6時順利落幕，根據主辦單位統計，全台有超過5000人走上街頭，表達反核決心，希望2025非核家園的心願可以順利達成。

今年的廢核大遊行，除台北之外，還有高雄跟台東場，根據全國行動廢核平台統計，台北場有3000人，高雄有2000人，台東場則有300人參加，全台超過5000人走上街頭。

導演柯一正也參加遊行說，他對2025年達到非核家園有信心，因為如果不能達到非核家園的理念，那就不需要政府了。

柯一正指出，政府要發展自然能源是很好的想法，但腳步太慢，現在的廢核動作太慢，像是核四廠還有4、500名員工，應該要趕快協助他們找到其他工作，離開核四廠，或是將核四廠的器材賣回給美日、將蘭嶼核廢料遷回台灣等，都是現在可以做的。1060311

(中央社)