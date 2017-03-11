生命書寫文學獎徵件 首獎1萬元

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由南華大學文學系主辦的「生命書寫文學獎」開始徵件，不論對生死、愛情、人生困境等議題都可書寫，首獎新台幣1萬元。

南華大學表示，為了提倡文學閱讀與寫作風氣、鼓勵青年學子創作，南華大學文學系與教育部生命教育中心舉辦的「生命書寫文學獎」，即日起至4月23日止接受報名。

文學獎徵選對象分為大專組（包含博碩士研究生、外籍在台留學生與交換學生）及高中組，每組將決選出5名得獎者，首獎1萬元獎金、推薦獎5000元、佳作3000元。

南華大學文學系每年都會舉辦「文學獎」徵稿，近年來為推廣生命教育理念，更與教育部生命教育中心共同舉辦「生命書寫文學獎」，以獎勵生命故事創作。

今年「生命書寫文學獎」徵選類別為散文，主題為「生命感思」，凡是與生命有關的思想、經驗，不論是生死、愛情、人生困境等議題皆可，歡迎全國大專校院及高中生以文會友，交流分享生命故事。1060311

(中央社)