挖苦民主黨 無字天書登亞馬遜暢銷榜首

我要評比

美國1位保守派作者精心「撰寫」1本挖苦民主黨大選落敗的著作，全書除了書名和章節標題外，其餘一片空白，結果這本惡搞書竟然榮登亞馬遜暢銷書排行榜榜首。

美聯社報導，這本「投給民主黨的各種理由：全面性指南」（Reasons to Vote for Democrats: A Comprehensive Guide）共有266頁，包含目錄、章節和參考書目，但整本書除了書名和章節標題外，沒有印上任何字。

在亞馬遜書籍介紹專頁上寫著：「一本經得起時間考驗的政治專著。」

截至今天上午為止，這本書榮登亞馬遜暢銷書排行榜榜首。本書平裝版售價約8美元（約新台幣250元）。

作者諾爾斯（Michael J. Knowles）告訴福斯新聞頻道（Fox News），他在看了民主黨的「紀錄以及投票給他們的理由」後，認為「所有書頁都空白也許是最好的」。1060311

(中央社)