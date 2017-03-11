遭禁發表談話 土耳其外長堅持訪荷蘭

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儘管遭荷蘭官方禁止在支持賦予土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）新權力的集會上發表談話，土國外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，他今天將走訪荷蘭鹿特丹。

路透社報導，這是歐洲城市對土耳其領袖實施連串禁令中的最新禁令，令土國大感不滿。

卡夫索格魯接受美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk television）訪問時說，若荷蘭拒絕他飛往鹿特丹，土耳其將以嚴厲的經濟和政治制裁回敬。

昨晚宣布這項禁止在公開場合露臉命令的鹿特丹市長阿布塔勒（Ahmed Aboutaleb）表示，卡夫索格魯毫無疑問會被荷蘭拒於門外。（譯者：中央社蔡佳伶）1060311

(中央社)