屏東2肉鴨場染禽流感 預計撲殺萬餘鴨

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屏東縣加強鴨場監測採樣，檢出2肉鴨場確診H5N8及H5N2亞型高病原性禽流感案例，今天撲殺竹田鴨場1896隻肉鴨，九如鴨場預計撲殺8800隻，2鴨場共將撲殺1萬696隻鴨。

屏東縣家畜疾病防治所表示，2肉鴨場分別在竹田鄉及九如鄉，竹田鄉肉鴨場染H5N8，今天撲殺1896隻45日齡鴨；九如鄉肉鴨場染H5N2，預計撲殺8800隻81日齡肉鴨。

家畜疾病防治所是在執行日前竹田鄉有1肉鴨場染禽流感案例場周邊半徑1公里內禽場監測，及養鴨場上市屠宰監測檢驗工作，檢驗出2肉鴨場染亞型高病原性禽流感。1060311

(中央社)