苗栗縣營養午餐 未使用遠東乳瑪琳
老牌的遠東油脂公司生產的乳瑪琳是許多人童年的回憶，不過日前遭披露違規使用逾期無水奶油及回收逾期的乳瑪琳共製成19項產品販售，且多數已流入市面。苗栗縣教育處針對營養午餐恐誤用違規的乳瑪琳產品進行清查，目前確認並無使用違規品。
苗栗縣教育處指出，經營養午餐承辦人員到後台系統進行查詢確認，苗栗縣內營養午餐並無使用到遠東油脂過期再製品項，不過為了確保學童食用安全，今天早上已緊急公告各校營養午餐的業者，禁止使用遠東油脂違規品項，且周一上課日，會再進行全面清查。
(中時)
關鍵字：乳瑪琳
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。