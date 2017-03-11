苗栗縣營養午餐 未使用遠東乳瑪琳

老牌的遠東油脂公司生產的乳瑪琳是許多人童年的回憶，不過日前遭披露違規使用逾期無水奶油及回收逾期的乳瑪琳共製成19項產品販售，且多數已流入市面。苗栗縣教育處針對營養午餐恐誤用違規的乳瑪琳產品進行清查，目前確認並無使用違規品。

苗栗縣教育處指出，經營養午餐承辦人員到後台系統進行查詢確認，苗栗縣內營養午餐並無使用到遠東油脂過期再製品項，不過為了確保學童食用安全，今天早上已緊急公告各校營養午餐的業者，禁止使用遠東油脂違規品項，且周一上課日，會再進行全面清查。

(中時)