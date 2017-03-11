關聖帝君「回娘家」　百位義勇特搜組隊護駕

百位嘉義縣義勇特種搜救組隊參與關公回娘家謁祖活動。（高錦如攝）

大林聖賢宮關聖帝君回娘家途中駐駕民雄騎虎王廟。（高錦如攝）

嘉義縣消防局溪口義勇特搜隊員蕭隆順（後）曾受關公「欽點」，開始免費為民眾按摩，服務近3千人，樂此不疲。（高錦如攝）

嘉義縣大林鎮聖賢宮主祀關聖帝君11日「回娘家」，至嘉義市保福宮謁祖進香，近百位義消特搜弟兄加入兩天一夜的進香活動，其中，溪口義勇特搜隊員蕭隆順受關公「欽點」，開始免費為民眾按摩，服務至今多達3千位民眾，樂此不疲。

大林聖賢宮關聖帝君由嘉義市保福宮分靈而來，先落腳溪口再選定廟地遷往大林鎮，去年關公入火安座臨時行宮屆滿3周年，廟方首辦謁祖香路活動，今年邁入第二年。由於不少消防弟兄向關公求財、求子、求升遷皆如願以償，今年廟方正式成立「義勇關公」轎班隊，近120位義消特搜弟兄響應活動。

溪口義勇特搜隊員蕭隆順2年前在聖賢宮參拜時，廟方創辦人徐双惠突然要他在正殿打坐，他說，在過程中除看見關公顯靈，還傳授「功夫」給他。

蕭隆順說，自己略懂筋絡調理，但常常按摩完別人自己也感到疲憊，後來關公傳授「功夫」後，每晚下班幫人按摩後也不覺得累，最晚服務到凌晨2點，保守估計服務近3千位民眾。目前蕭隆順固定於梅山、民雄、新港、溪口、嘉義市定點服務，蕭隆順說，自從開始幫人按摩後，工作上更加順利，直言為民服務相當快樂。

(中時)