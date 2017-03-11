關聖帝君「回娘家」 百位義勇特搜組隊護駕
嘉義縣大林鎮聖賢宮主祀關聖帝君11日「回娘家」，至嘉義市保福宮謁祖進香，近百位義消特搜弟兄加入兩天一夜的進香活動，其中，溪口義勇特搜隊員蕭隆順受關公「欽點」，開始免費為民眾按摩，服務至今多達3千位民眾，樂此不疲。
大林聖賢宮關聖帝君由嘉義市保福宮分靈而來，先落腳溪口再選定廟地遷往大林鎮，去年關公入火安座臨時行宮屆滿3周年，廟方首辦謁祖香路活動，今年邁入第二年。由於不少消防弟兄向關公求財、求子、求升遷皆如願以償，今年廟方正式成立「義勇關公」轎班隊，近120位義消特搜弟兄響應活動。
溪口義勇特搜隊員蕭隆順2年前在聖賢宮參拜時，廟方創辦人徐双惠突然要他在正殿打坐，他說，在過程中除看見關公顯靈，還傳授「功夫」給他。
蕭隆順說，自己略懂筋絡調理，但常常按摩完別人自己也感到疲憊，後來關公傳授「功夫」後，每晚下班幫人按摩後也不覺得累，最晚服務到凌晨2點，保守估計服務近3千位民眾。目前蕭隆順固定於梅山、民雄、新港、溪口、嘉義市定點服務，蕭隆順說，自從開始幫人按摩後，工作上更加順利，直言為民服務相當快樂。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。