台日變裝掃街恐龍超人 一起撿垃圾

11日在新竹縣竹東動漫園區舉行的「2017台日變裝掃街」活動，全場並為311地震死難者共同默哀1分鐘。（陳育賢攝）

日本NGO Earth11日在「2017台日變裝掃街」活動中盡心做環保。（陳育賢攝）

日本NGO Earth11日參加「2017台日變裝掃街」活動。（陳育賢攝）

日本非營利組織NGO Earth（淨土假面戰隊）為感謝台灣在日本311大地震伸出援手募集款項送愛心到東北，今年第6年來台進行志工服務，回饋台灣人的熱情，11日並在新竹縣竹東動漫園區舉行的「2017台日變裝掃街」愛護地球活動，裝扮成恐龍、超人與教授、學生一起撿垃圾，同時也共同為311死難者默哀1分鐘。

此活動是由大華科技大學與日本星城大學姊妹校，日本非營利組織NGO Earth共同主辦，除了紀念311地震，也鼓勵大家要有愛護地球的愛心。

大華科大指出，日本NGO Earth在2012年起每年分別於台北228公園、台北松山國小、新竹縣內灣火車站、新竹市火車站前廣場、台中老街參加掃街環保活動，今年則於竹東動漫園區周邊舉辦。

縣長邱鏡淳表示，6年前日本發生311大地震，人口數超多於台灣的中國、印度，甚至是美國，捐款數都遠不足人口才2300萬人的台灣，顯現台灣是全世界最有愛心、溫暖的國家，而新竹縣政府全力支持本次活動，希望能再增進國人對地球環境的重視，愛護地球不要亂丟垃圾，珍惜地球資源，為我們留下乾淨美麗的環境。

(中時)