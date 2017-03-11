玉山星空音樂會 今晚羅娜開唱
布農族籍校長馬彼得，2008年整合信義鄉各部落學童，創「台灣原聲童聲合唱團」，並在2010年於玉山對面的羅娜國小首辦「玉山星空音樂會」一夕爆紅！因嚮往者眾，鄉公所2014年起協助擴辦，成了新中橫年度音樂盛事！
今天晚上，這群曾擔綱上海世博開幕主唱、榮獲法國Midem等多項國際大獎，並數度與維也納兒童合唱團互訪聯演的原民兒童歌唱團體，將連續第8年唱亮玉山星空，目前正有數千名愛樂者在這深山部落的校園操場，陸續進場中。
除原聲美聲，今晚的主辦單位另邀頂尖弦樂演奏家合組的台灣純弦樂團、曾有2200多場國際演出經驗的波蘭波茲南男孩合唱團、知名歌手舒米恩，搭配部落耆老古調吟唱，互為觀摩交流並豐富曲目內容。晚會6點40分將正式開場，數千人正屏息以待。
(中時)
關鍵字：玉山星空音樂會
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