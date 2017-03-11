男扮土地公化緣 民不堪其擾po網爆料

楊姓男子扮成土地公化緣，遭爆料上網投訴。(翻攝畫面)

臉書社團《我是楠梓人》，有網友PO文指，9日下午4時許，在高雄楠梓區惠民路段有名男子裝扮成土地公模樣，沿街向店家及住戶化緣，若不給錢有作勢欲打人或語帶威脅。

楠梓分局獲報，隨即派遣警網加強攔查，加昌派出所員警稍晚在翠屏路段攔查到45歲楊姓男子，將他帶回派出所偵訊。楊男供稱，因缺錢花用，才裝扮成土地公沿街向商家化緣，沒有要找店家麻煩。

警方訪查商家，有人表示若不給錢，楊男會有用力將拐杖敲擊地面的動作，拐杖觸地聲音較大，有點嚇人，但男子並未開口要錢。警方說，已勸誡楊男以後勿再以不當方式化緣。

警方強調，若店家或住戶有遇見類似情形，可直接撥打110請求警方協助，將依社會秩序維護法第82條規定，於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者可處3日以下拘留、或新臺幣1萬2000元以下罰鍰。

(中時)