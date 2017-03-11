兒童節假期！黃金博物館讓你「植」回票價

黃金博今年兒童節舉辦系列活動。（黃靖惠翻攝）

今年兒童節連假，擁有豐富自然生態環境的新北市立黃金博物館舉辦「勇闖黃金城，童心看世界」兒童節系列活動，歡迎親子一同到滿山綠意的地方放鬆身心，用充滿童趣的眼光觀察金瓜石豐富又美麗的人文歷史與自然環境吧！

位於金瓜石地區黃金博物館，除了產金聞名外，更是一座超級生態寶庫，常年受東北季風吹拂之故，氣候潮濕多雨，加上高低起伏的地形，造就了豐富的植物生態，放眼望去，一片綠油油的環境，讓人看了心曠神怡！

而今年兒童節特別規劃了「勇闖黃金城，童心看世界」兒童節系列活動。其中，「『植』回票價」集章活動，以「認識金瓜石的植物」為主題，讓孩子們可以在館內觀察、記錄植物生態，並將相關的知識記錄在活動學習單上，並蒐集植物戳章，就有機會換得限量小禮物1份喔！

除了免費集章活動外，博物館也專為國小四到六年級的孩子們，規劃了「小礦工的一天」兒童節體驗營隊，內容包含礦山文化導覽、坑道體驗(含磺火燈示範教學)、和淘金體驗。參加活動的遊客不但可透過專業導覽員解說，學習與金瓜石有關的歷史科學知識，還可以免費獲贈博物館出版的好書《金瓜石蕨類植物圖誌》，讓您把植物的相關知識一起打包帶回家！

黃金博表示，營隊於4月1日至4月4日連假期間，每日舉辦1梯次，時間為下午1:30到4:00，每梯次限制名額20人，活動費用為一般民眾200元，兒童150元，親子檔一同參加，還可享優惠價每人150元。報名專線為：02-24962860(請於周一至周五9:30-16:00來電)，名額有限，額滿為止，歡迎民眾踴躍參加！

(中時)