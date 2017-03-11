防堵問題乳瑪琳流入市面 花蓮下架258.45公斤
花蓮縣衛生局接獲桃園市政府衛生局通報「遠東油脂股份有限公司」使用逾期原料製成乳瑪琳等19項產品，該局立即查察縣內下游業者，總計下架回收7項產品，合計258.45公斤，也將持續監督下架回收情形，維護縣民飲食安全。
遠東油脂股份有限公司使用逾期無水奶油及回收逾期乳瑪琳，製成906,000公斤之乳瑪琳、酥油、白油等19項產品，因業者無法釐清批號，擴大回收保存期限自106年3月8日至9月30日之上述產品，造成全台民眾恐慌，深怕吃到問題產品。
花蓮縣衛生局今天查察縣內各大賣場、食品原料通路商、名產烘焙業及觀光飯店等193家重要下游業者，並請本縣糕餅公會及原料盤商告知下游業者，總計業者已主動下架乳瑪琳等7項產品，合計258.45公斤。
花蓮縣衛生局長李宏滿表示，縣內業者多是販賣或使用小包裝乳瑪琳問題油品，影響的範圍層面及嚴重性不大，呼籲業者應秉持以往良好之自律精神，若有使用或販售違規產品者，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報花蓮縣衛生局，以免觸法。
他也強調，民眾如對所購買的食品有所疑慮或發現可疑之違規食品，可至衛生福利部食品藥物管理署網頁)公告資訊項下查詢，也可於上班時間撥打花蓮縣衛生局服務專線038-226959洽詢，相關回收資訊可傳真038-230390通報。
(中時)
關鍵字：乳瑪琳、遠東油脂股份有限公司
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