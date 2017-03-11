禽流感聞雞色變 苗栗市場推黃金雞免費嘗
受禽流感疫情影響，國內聞雞色變，間接導致雞肉、雞蛋買氣不振，苗栗縣養雞協會今、明兩天上午在苗栗市南苗市場中山路口旁，舉辦免費品嚐黃金雞活動，希望帶動買氣，讓消費者安心買雞。
南苗市場是苗栗市區熱鬧的早市，一早在路口舉辦雞肉雞蛋品嚐，現場有香菇雞湯、茶葉蛋等免費試吃，吸引了大批民眾排隊，同時也把買氣聚集在黃金雞、黑羽及紅羽土雞。
苗栗縣副縣長鄧桂菊出席活動也大力促銷縣內禽肉蛋品，她說，苗縣的家禽在屠宰上市前、後都經過專業獸醫師檢查，目前未發生H5N6禽流感疫情，而且消費者在選購時可請攤商出示「家禽屠宰衛生檢查合格」標誌，從養殖戶、屠宰場到消費者的餐桌，都經過各單位嚴格的把關，消費者所食用的都是最新鮮安全、最營養美味的國產禽品。
縣農業處指出，養雞協會行銷的黃金雞從小飼養時就接受嚴格的控管，都經過嚴密的屠宰衛生檢查及藥物殘留檢測，而且均是飼養5個半月以上放牧雞，成熟度夠，安全又衛生，絕對可放心食用。
(中時)
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