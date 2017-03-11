罷免連署書逾1.5萬份！「拔昌列車」駛抵瑞芳
北北基安定力量聯盟不滿時代力量立委黃國昌表態支持同性婚姻，去年底在汐止發起罷免連署後，今天上午成立「拔昌列車」駛抵瑞芳，準備再號召眾人參與罷免聯署，而群眾齊聚高喊「罷免黃國昌」口號，也在市區此起彼落，最後搜集逾2千份連署書。
《安定力量》去年在汐止發起罷免黃國昌連署活動，最後搜集3千份連署書，今天又成立「拔昌列車」駛抵瑞芳由百名「罷昌志工」協助設攤、高喊「政客太囂張，連署罷免黃國昌」口號表達不滿情緒，以及說連署行動。
《安定力量》統計截至今天下午6時，扣除無效份數，共有2350份罷免連署書，而從去年至昨天為止金山區、萬里區、汐止區、貢寮區、平溪區、雙溪區、瑞芳區地區，已經收到1萬5千份連署書。
《安定力量》主席孫繼正痛批，黃國昌選前、選後各一套，根本是不折不扣「說謊的政客」，當初承諾地方的政見都沒兌現，甚至肉搜陳情民眾製造黑色恐怖，無論從一例一休、年金改革、反核食議題可見他操弄族群，對社會產生對立與仇恨。
(中時)
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