「綺夢」張敏合體小10歲夫君 見鏡頭拍秒分超開

張敏被拍到和友人、新歡（白圈處）出現中環。（圖／取自《on.cc東網》）

張敏當年以「綺夢」一角走紅。（圖／中時資料照片）

49歲女星張敏昔以「綺夢」一角走紅，近日強勢宣布復出，也被爆和前經紀人劉永輝分手後，身邊多了位小10歲的製作人新歡，她稱呼他「夫君」，關係甜蜜。今(11日)港媒捕獲野生張敏出現在香港中環，或許是仍不習慣被鏡頭關注，一發現有鏡頭，新歡馬上和張敏保持距離，刻意一前一後走，最後一同進入某棟大樓。

張敏日前復出，除了被爆料投資失利外，她身邊的另一半也從4年前傳出結婚的劉永輝，變成小10歲製作人，對此她透露：「從來沒有結過婚姻」，暗示當年沒登記，至於被她稱作「夫君」的新歡，張敏更表示：「我想澄清沒有包養過他」。

據《on.cc東網》報導，張敏今戴帽、粗框眼鏡出現在中環，旁有友人陪伴，後方不遠處可見新歡隨行，被問兩人是否已婚？張敏沒回答，而後面的新歡故意走慢避開鏡頭，最後三人一起步入某棟大樓。

(中時電子報)