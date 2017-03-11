「綺夢」張敏合體小10歲夫君 見鏡頭拍秒分超開
49歲女星張敏昔以「綺夢」一角走紅，近日強勢宣布復出，也被爆和前經紀人劉永輝分手後，身邊多了位小10歲的製作人新歡，她稱呼他「夫君」，關係甜蜜。今(11日)港媒捕獲野生張敏出現在香港中環，或許是仍不習慣被鏡頭關注，一發現有鏡頭，新歡馬上和張敏保持距離，刻意一前一後走，最後一同進入某棟大樓。
張敏日前復出，除了被爆料投資失利外，她身邊的另一半也從4年前傳出結婚的劉永輝，變成小10歲製作人，對此她透露：「從來沒有結過婚姻」，暗示當年沒登記，至於被她稱作「夫君」的新歡，張敏更表示：「我想澄清沒有包養過他」。
據《on.cc東網》報導，張敏今戴帽、粗框眼鏡出現在中環，旁有友人陪伴，後方不遠處可見新歡隨行，被問兩人是否已婚？張敏沒回答，而後面的新歡故意走慢避開鏡頭，最後三人一起步入某棟大樓。
(中時電子報)
關鍵字：張敏
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