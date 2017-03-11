六堆棒球展 首座3D球場體驗投打對決

今六堆棒球展開展，找回當年轟動全國的屏東首個LLB世界少棒錦標賽冠軍成員，更添展覽光輝。（六堆客家園區提供）

今六堆棒球展開展，找回當年轟動全國的屏東首個LLB世界少棒錦標賽冠軍成員，更添展覽光輝。（六堆客家園區提供）

還記得1978年屏光少棒隊拿下屏東首個LLB世界少棒錦標賽冠軍的光輝嗎？今六堆客家園區舉辦「逆Home高飛．Run六堆」六堆棒球展，邀請屏光少棒隊員徐整當、利文正及劉耀金到場分享經驗，還把全臺灣首座3D棒球場搬進園區，讓球迷體驗投打對決。

1978年內埔國小組成的屏光少棒隊，奪屏東首個LLB世界少棒錦標賽冠軍，當時從松山機場下飛機，一路遊行至總統府，盛況空前，現六堆地區有11所高國中小及大學擁有棒球隊，顯現六堆棒球發展史，因此客委會舉辦六堆棒球展，讓民眾一睹風華。

現場展出上百件的文物，包括麟洛客家子弟，現年93歲國寶級記錄員吳富興的記錄，全台第1座3D棒球場，讓球迷站上投手丘與打者正面對決，和樂高積木重現半世紀前學童在乾涸的美濃湖上打棒球的場景等。

受邀參與開幕式的屏光少棒隊員，相隔近40年再度在六堆棒球展相聚，徐整當說，當年畢業後許多同學不再打球，也鮮少聯絡，幸這場活動讓他們重新相聚，而同樣在合作金庫擔任職員的利文正及劉耀金，則從國小至今未分開，但能再見往昔的戰友開心不已。

客家委員客家文化發展中心主辦，為期1年的「逆Home高飛．Run六堆」棒球展，聚焦六堆地區客家的「團結」文化，就像棒球強調的團隊精神，展期自即日起至明年2月28日止。

(中時)