退伍軍人抗議年金改革 扮濟公諷馮世寬

台灣退伍軍人權益保障協會今天約40人到國防部前抗議軍人年金改革黑箱作業，要求國防部不要閉門造車，國防部承諾會在3月下旬到4月10日前舉行公聽會，邀請各界參與表達意見。

政府推動年金改革，軍人部份單獨處理，不過一些退伍軍人不滿國防部沒有開誠布公討論，今天因此到國防部前抗議。他們先在忠烈祠集合，下午2時開始步行到海軍司令部、空軍司令部和國防部，高喊「停止違法改革、捍衛中華民國、嚴禁黑箱作業」。

協會聲明痛批，軍人改革部分真的如同政府所說的可以單獨處理嗎？如果國家財政如此困難，如果齊頭式的平等才是公平的話，為何只針對基層軍公教警消進行凌虐式的屠殺，砍別人的吼都喊得很大聲很爽，而坐領高興的總統、副總統、政務官和立委諸公以及其他國營事業等肥貓卻聞風不動，這樣就符合公平正義嗎？

由於上次有退伍軍人團體到國防部前丟煙霧彈和臭雞蛋，還撞鐵門和灑冥紙，今天警方出動約240人大陣仗圍住國防部，並部署鐵馬護欄和拒馬，就是為了防止衝撞事件再度上演。

抗議人士3時走到國防部前並上演行動劇，有人扮成濟公諷刺曾為廟公的國防部長馮世寬，並祭拜小狗布偶，諷刺國防部重視人不如重視狗。抗議活動進行1小時後，國防部資源規畫司司長陳正棋出面接受陳情，但現場抗議民眾不滿，要求馮世寬出來面對，陳正棋則試圖解釋國防部的作法，雙方僵持了約20分鐘。

陳正棋說，去年7月26日他向年金委員會以及高層報告軍人的狀況後，大家同意軍人單獨處理，「我沒說明各位的困境和辛苦嗎？沒說的話不會單獨處理。」他也表示不同意黑箱作業的批評，具體內容還在和退輔會以及退伍團體討論中。

陳正棋說，國防部將在3月下旬到4月10日之間舉行軍人年金改革公聽會，屆時會邀中央軍校校友會代表以及退伍軍人團體與會，一起表達意見。

最後由扮演濟公的抗議民眾以鞋子做「筊」，連擲了好幾次才得到「聖筊」，同意由陳正棋接下陳情書，結束了3個多小時的抗議活動。1060311

(中央社)