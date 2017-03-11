遠東油脂使用逾期原料 中市要求下架
桃園市的遠東油脂公司遭桃園市衛生局查獲使用逾期原料製成乳瑪琳等多項產品，台中市衛生局今天抽查轄內食品業者，要求配合下架，回收相關產品。
位於桃園市的遠東油脂股份有限公司，經桃園市衛生局查獲使用逾期原料製成乳瑪琳、酥油及白油等19項產品流入市面。
台中市政府衛生局今天啟動抽查轄內食品業者，針對查獲的相關產品，已要求立即配合下架回收，下架總數量達8萬180公克，以防堵違規食品再度販售使用。
衛生局今天派員抽查台中市食品業者，包括食品原料行、食材行、雜貨攤商等，針對遠東油脂的19項涉違規產品清單逐項仔細比對查核，在查核過程中，業者如有販售相關案內產品，均已立即配合下架不再販售。
衛生局呼籲，有使用遠東油脂廠19項逾期食品業者，應依據食安法第7條規定，立即主動下架違規產品並通報衛生局，以維護市民飲食安全。
此外，衛生局在第一時間也同步將遠東油脂廠涉使用逾期產品相關訊息，轉知台中市糕餅、烹飪、餐飲、中餐、西餐、廚師、外燴人員等相關食品公（工）會，請其立即轉知會員，不要使用違規產品製作食品販售，並立即下架，共同把關市民食安。1060311
(中央社)
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