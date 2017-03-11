迎跳火節 伊朗少年自製炮竹爆炸釀7死

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伊朗檢方今天表示，1名青少年自製炮竹迎接波斯曆新年前的跳火節，卻炸掉自己的家，賠上自己的性命，也造成其他6名家人喪生。

法新社報導，檢方表示，這棟位於伊朗西北部城市阿達比爾（Ardebil）的房子，被爆炸威力強大的炮竹夷為平地。

阿達比爾檢察長阿塔巴提（Naser Atabati）告訴司法部的米桑線上（Mizan Online）新聞網站：「7人喪生，1人傷勢嚴重，其他3人輕傷。」

死者為5名青少年，和1對中年夫婦。

每年波斯曆的最後一個禮拜三是所謂的跳火節（Chaharshanbeh-Soori），通常會燃放炮竹和點燃營火慶祝。1060311

(中央社)