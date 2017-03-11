退伍軍人抗議年改 國防部籲理性團結

退伍軍人團體今天到國防部前抗議年金改革黑箱作業，國防部表示正研議及協商各種可行方案，籲請退役袍澤冷靜與理性面對，也請大家團結一致，以利國防部年金改革最後階段研議。

政府推動年金改革，軍人部份單獨處理，不過台灣退伍軍人權益保障協會不滿國防部沒有開誠布公討論，今天約40多人到國防部前抗議，高喊「停止違法改革、捍衛中華民國、嚴禁黑箱作業」。

國防部稍晚發布新聞稿表示，因軍人服役性質特殊，對於退役袍澤在役期間戮力戰訓本務，捍衛國家安全的辛勞與奉獻，國防部同仁都能感同身受。

國防部表示，對於有關年金改革議題，基於維護退役袍澤及遺族福祉與現役官兵權益，積極在國家年金改革委員會中爭取到軍人年金應單獨處理，已獲總統及多數委員支持，期間持續與退輔會、退伍軍人團體意見交流，蒐整有關軍人年金改革各項建言。

國防部表示尊重協會陳情訴求，國防部最瞭解軍人服役特性及對國家的付出與貢獻，有關軍人年金改革規劃，刻正研議及協商各種可行方案，會積極爭取退役袍澤、遺族權益及現役官兵福利。籲請退役袍澤冷靜與理性面對，切勿聽信不實訊息。

國防部也請退伍軍人本於愛國家、愛國軍的初衷，繼續支持國防部，此時應團結一致，以利國防部年金改革最後階段研議。1060311

(中央社)