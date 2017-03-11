遠東油脂問題乳瑪琳 桃園下架245公斤

遠東油脂問題乳瑪琳等19項相關產品，桃園市政府衛生局稽查，目前業者下架245公斤，架上未發現效期為2017年9月30日之前的違規產品。

遠東油脂公司使用逾期原料再製造乳瑪琳等19項相關產品，桃園市衛生局今天持續追查，出動桃園市食安稽查大隊至大賣場、便利超商及麵包店、經銷商等90處進行查核，業者皆已配合下架，目前下架量為245公斤，在架上並未發現效期在今年9月30日之前的違規產品。

桃園市食品相關公（工）會也積極配合，督促所屬會員協助下架違規產品。衛生局除持續監督，也呼籲下游業者盡速下架與回收。1060311

(中央社)