兩海軍士兵涉毒 蔡適應籲國防部調查說明

我要評比

海軍士兵涉足不正當場所遭警方查扣三級毒品，立法院外交及國防委員會立委蔡適應今天要求，國防部應展開內部調查並對外說明。

海軍2位士兵涉足不正當場所，遭高雄警方臨檢，現場查扣三級毒品證物。海軍司令部下午表示，已要求單位盡速召開人評會予以嚴厲處分，並納入汰除對象。

民進黨立委蔡適應表示，清泉崗案尚未完成調查，又有兩名軍人在毒趴現場被查獲，國防部應重視這起案件，尤其是海軍戰鬥系統工廠及海軍通信隊這兩個單位的反毒作為，儘快展開內部調查並對外說明。1060311

(中央社)