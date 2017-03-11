作業沒寫完怕挨罰 男童躲廁所母急壞

男童作業沒寫完怕挨罰，躲在學校廁所不敢上課。（郭韋綺翻攝）

高雄一名著急的母親9日報案，表示早上7時30分時將就讀小六的兒子，載到校門巷口，讓他下車自行走進學校上課；未料8時許，學校老師來電通知，小孩未到校，人失蹤不見，希望警方幫忙尋找。

員警一方面安撫該名母親的心情，一方面著手調閱監視器，並調派線上警網至學校周遭區域巡邏，同時致電校方，請老師至校園內廁所、邊陲角落搜找。

經警方調閱監視器，發現該男童在清豐二路360巷巷口下車後，即沿著360巷徒步往校園方向行走，期間未有可疑人車接近小男童，沿男童行走路線一路尋找，10時許左右，終於在校園的廁所內找到該名男童。

警方初步了解，該名男童早上出門上學前，曾向母親說肚子痛不想上學，到了學校後，因回家作業沒寫完，擔心被老師責罰，所以才躲至學校內廁所。警方也提醒男童母親，應該多關心鼓勵，不要再責備，增加男童的心理壓力。

(中時)