鬥智也鬥體力 文雅國小推定向越野
嘉義市文雅國小自籌經費10萬元推廣定向越野運動，於今天在嘉義公園首辦大型「文雅盃雲嘉南區定向越野錦標賽」，近306位參賽者鬥體能也鬥智力；校方表示，下個目標將推廣至全國。
文雅國小教務主任楊勛凱表示，定向越野是一種在野外利用地圖和指南針，完成一段路程，並且在記錄卡打上印記的運動。學校已在定向越野運動推廣6、7年，甚至加入體育課程內，並舉辦過各大小場活動，目的就是將該運動向外推行。
楊勛凱說，定向越野是大小朋友都可以玩的全民運動，藉由看地圖學習判斷空間概念、訓練自己體力，該活動鬥智也鬥體力，讓單純的運動更有趣，未來將規畫將該項運動推廣至全國。
以第一名完成比賽的嘉大附小4年級學生楊沐晴說，一開始看不太懂地圖，認為看地圖很吃力，在父母親教導下，現在可以看得懂，甚至可以獨自完成定向越野運動。第一次陪同孩子參賽的家長蔡協振也當場跟校長建議，希望這項活動能繼續下去，他認為有助於訓練孩子的方向感、增進體能。
(中時)
關鍵字：文雅盃雲嘉南區定向越野錦標賽、定向越野、文雅國小
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