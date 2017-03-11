彰縣辦就業博覽會 提供多元職缺

彰化縣政府今天在鹿港統一文創會館舉辦就業博覽會，聯合縣內的60家企業提供1900多個工作機會，提供豐富多元職缺。

彰化縣政府今天舉辦就業博覽會，彰化縣長魏明谷、彰化縣政府勞工處處長吳蘭梅以及民進黨籍立法委員洪宗熠等人與會，而會場也有友達、大立光電、正新等上市公司提供職缺。

魏明谷致詞時說，彰化縣的失業率低於全國平均值，不過縣府仍希望藉由就業博覽會為勞工朋友以及企業主進行媒合，讓勞工朋友找到良好的勞動環境，資方能找到合適的人才，勞工朋友能工作安全以及愉快。

縣府勞工處指出，會場中設有「就業業務宣導專區」、「影印及美髮義剪等貼心便捷服務」、「勞工處FB粉絲團按讚區」等多項互動活動，另有「求職求才媒合區」，讓求職者能更加認識企業的公司簡介、福利制度，「職涯諮詢專區」由取得全球職涯發展師國際證照的就業服務人員提供專業職涯諮詢服務，提供客制化一對一諮詢服務。1060311

(中央社)