彰縣辦就業博覽會 提供多元職缺
彰化縣政府今天在鹿港統一文創會館舉辦就業博覽會，聯合縣內的60家企業提供1900多個工作機會，提供豐富多元職缺。
彰化縣政府今天舉辦就業博覽會，彰化縣長魏明谷、彰化縣政府勞工處處長吳蘭梅以及民進黨籍立法委員洪宗熠等人與會，而會場也有友達、大立光電、正新等上市公司提供職缺。
魏明谷致詞時說，彰化縣的失業率低於全國平均值，不過縣府仍希望藉由就業博覽會為勞工朋友以及企業主進行媒合，讓勞工朋友找到良好的勞動環境，資方能找到合適的人才，勞工朋友能工作安全以及愉快。
縣府勞工處指出，會場中設有「就業業務宣導專區」、「影印及美髮義剪等貼心便捷服務」、「勞工處FB粉絲團按讚區」等多項互動活動，另有「求職求才媒合區」，讓求職者能更加認識企業的公司簡介、福利制度，「職涯諮詢專區」由取得全球職涯發展師國際證照的就業服務人員提供專業職涯諮詢服務，提供客制化一對一諮詢服務。1060311
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。