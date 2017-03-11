池昌旭男男吻不愉悅 自認肩膀最性感

韓星池昌旭曾在音樂劇親吻韓星姜河那，今天笑稱和男生親吻不是非常愉悅的經驗，因劇情要求只能演。笑認身材還可以，硬要選出最性感部位，他最喜歡肩膀，線條不錯。

池昌旭5度訪台，晚間將在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，下午先與台灣媒體見面，一現身就放送陽光笑容，以台語「大家好，我是池昌旭」打招呼，再用國語說「好久不見」。

他表示，每次來台媒體及粉絲都熱情歡迎他，真的很開心，想逛夜市及吃美食，有機會也想騎腳踏車旅遊；如果粉絲要去韓國玩，很推薦漢江公園，最近韓國天氣變暖，走一走心情會不錯。

去年與韓國女團「少女時代」成員潤娥合作韓劇「THE K2」，飾演角色很陽剛，池昌旭笑認多少有陽剛面，但他可能更親切點，坦言會怕生，但變熟後就會開玩笑，還會跟朋友撒嬌；不過，他最常對媽媽撒嬌。

池昌旭現場清唱一段先前演出音樂劇歌曲。活動主持人問可展示手機桌布嗎？他笑喊「很平淡」，拿出手機給大家看，就是一般桌布；聽到主持人說以為他會用自己照片，笑回如果一開手機就看到自己照片，心情會不太好。

白色情人節將屆，池昌旭用粉紅奶油在大型愛心餅乾寫「I LOVE YOU 池昌旭」送台灣粉絲。他坦言從小讀男校，大學交女友也是普通約會，希望未來能帶女友到風景美的地方，準備蛋糕、禮物過節，氣氛應該會很好。1060311

(中央社)