彰縣府：台化案訴願 是縣府大勝

台化彰化廠暫不談國賠。（資料照片）

彰縣府法制處長黃耀南指出，訴願會要求3座汽電共生鍋爐得符合環評承諾值，儘管重新又回到縣府審查的階段，縣府依法還是不能准予展延許可，實際上彰縣府是「大勝」。（吳敏菁攝）

台化訴願成功？環保署訴願會撤銷彰縣府原處分，彰縣府法制處長黃耀南指出，訴願會要求3座汽電共生鍋爐得符合環評承諾值，儘管重新又回到縣府審查的階段，縣府依法還是不能准予展延許可，實際上彰縣府是「大勝」。

黃耀南表示，訴願委員會決定書已經指出，台化請求按原許可證，即2011年12月30日所核發操作條件核准展延被駁回，是因未納入環評承諾等情，已經保守的點出，台化3座M16、M17、M22汽電共生鍋爐，生煤成分、生煤生煤使用量、蒸氣量及發電量等登載內容，都和環說書規範內容不相符合。

決定書指出，3座鍋爐都違背固定污染源操作許可證管理辦法第21條規定，為違法之行政處分，彰縣府自然不得依原操作條件核准展延，準此，得研議依法撤銷該原許可證之違法行政處分。

黃耀南說，全案又回到原申請狀態，彰縣府看似輸了面子，其實是贏了裡子，經撤銷後，該許可證失效，台化應依法重新申請，並將3座鍋爐全都納入環評承諾。縣府還是能「殺球」，2個月內可依訴願決定書在對台化作出處分。台化若要貿然復工，適法性是有爭議的。

彰化縣環保局長江培根強調，M22確定停止燃煤，M16、M17台化雖可重新申請，但必須要做減少2、30萬噸燃煤量，含硫量等數值，均需符合環評說明書規範，後續會在照顧縣民健康、維護空氣品質的公共利益原則前提下，進行後續適法性之處理。

訴願會的撤銷彰縣府處分，亦有人解讀「缺電」，擔心台化彰化廠案引發骨牌效應，環團指出，難道新能源政策，推廣綠色能源是說假的嗎？

(中時)