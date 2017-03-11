泰國偽娘吸毒被逮 台男友崩潰：你怎麼這麼傻！
33歲泰國籍男子Cee從小渴望變成女性，5年多前做隆胸手術，化名Alice來台賣淫，希望存錢再做完整變性手術，Alice因長相美艷，皮膚白晰，立刻成為應召站紅牌，陸續吸引不少尋芳客上門。
去年Alice結識從事股票交易的王姓會計，27歲的王對「她」一見鐘情，展開熱烈追求，希望她上岸從良，2人隨後在中山區某住處同居，王經常表示不會在意她的國籍、性別和一切，相信真愛可以克服一切，還說要結婚娶他，都讓Alice非常感動，但他的護照早在2016年就已逾期，平時東躲西藏，靠王的接濟過日子。
Alice雖然看似幸福，但他當年接客時，有客人為了助興，拿出安非他命要他一起吸食，Alice因生活苦悶也想抒壓，最後染上毒癮，有時趁男友外出工作時，就會暗中與毒販聯繫，購買安毒解癮，但一直瞞著男友不敢讓他知道。
但紙包不住火，北市警方日前獲報，前往王男住處搜索，當場在客廳桌子上，發現Alice使用的吸食器和毒品殘渣，又查出他是逾期居留，當場將他逮捕準備帶回警局。
此時王男下班回家，看到警察一時愣住，獲知女友竟在吸毒時當場崩潰，不停責備：「你怎麼會做這種事情？」還大罵：「我要去打賣藥的一頓！」但不論如何難過，警方最後還是將Alice帶走。
2人臨別擁抱時，Alice當場不斷痛哭，向男友表示：「對不起！我錯了！」王男心痛之餘，還是拿了2萬元給他，溫柔叮囑：「有什麼狀況隨時告訴我…」，還說一定會等他，就算遣返也會想辦法接他回來，深情款款令人動容。
警訊時，Alice坦承染毒，並供出賣他毒品的林姓男子聯絡方式，警方除依毒品罪將他送辦外，另擴大追查上游毒販的下落。
(中時)
關鍵字：偽娘
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