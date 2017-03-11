海軍2士官 上酒店拉K狂歡
高雄地檢署緝毒組11日凌晨指揮鳳山、新興分局突襲臨檢太子酒店，查獲3間包廂有客人與酒店小姐吸毒狂歡，當場查扣MDMA、搖頭丸、一粒眠、K他命、毒咖啡包等各式毒品，帶回客人、員工共31人問訊，其中有2人是軍人身分，全案依毒品罪送辦。
雄檢緝毒組主任檢察官高峰祈獲報太子酒店涉嫌販毒、仲介小姐陪客人搖毒趴，長期蒐證發現該酒店位在七賢一路上1棟大樓內，9樓為酒店一般商務客包廂，但若遇有吸毒客人要狂歡，就會帶往同棟11樓的包廂開毒趴。
檢警追查指出，吸毒客人都是店內常客，須由熟悉幹部才可帶往11樓包廂，以及店家會販售各式新興毒品並安排有在吸毒的小姐陪搖；由於各樓層裝有監視錄影設備，營業時間也都由酒店幹部控制客人上下樓，門禁森嚴，難以突破。
檢方蒐證確鑿，今凌晨1時調派鳳山、新興分局警力發動攻堅臨檢，當場在11樓的3間包廂查獲毒趴，客人、小姐及幹部共26人，以及同步到9樓帶回5名酒店員工；警方將人帶回調查，清查身分赫然驚見其中2人是海軍戰鬥系統工廠李姓中士及海軍通信隊黃姓下士。
警方說，這2人與2名酒女在包廂內拉K，涉案士官當時落網未主動表明軍職身分，後來被查出是海軍，他們的單位也派人前來協助調查；因毒品涉及轉讓疑慮，所以沒依數量多寡裁定罰鍰或移送，全案仍依毒品罪送辦。
(中時)
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