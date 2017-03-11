陸發展共享汽車難題多 已有廠商倒閉

繼共享單車後，中國大陸共享汽車開始興盛，各路資本紛紛投入，但規模都很難做大，甚至已有相關企業倒閉。此行業面臨租賃汽車網點太少、還車地點不夠便利等問題。

共享汽車的概念，指民眾不需買車，只要在自己需要用車的時間付費開車就好，多人共同使用一輛車。

共享汽車費用通常以「基準價+里程價」計算，而依照目前大陸共享單車的營運模式，這些可供租賃的汽車應該要停放在使用者隨時可看到的地方，也可以隨地還車才方便。

北京日報報導，北京目前約有200家公司在從事汽車分時租賃業務，但真正有效運營的公司只有約15家左右，而且規模都不大，幾乎處於全線虧損狀態。

「友友用車」前身為友友租車，成立於2014年3月，3年間累積獲得2000萬美元的融資，不過，這家公司宣布倒閉。友友去年3月在北京的布點將近70個，營運車輛近300，半年後卻只剩下50個網點、200輛車。

報導引述業內人士說，沒有足夠的實力不能隨意進這個市場。

報導指出，較有規模的平台，每輛車日均訂單數量只有1、2單，而要達到4、5單才能盈利。而且很多用戶使用時間集中，選擇日租或夜租，很難實現真正的「分時共享」。

共享汽車的經營難點是：網點太少、異地還租困難、新能源電動車的充電站不足、北京獲取租賃牌照困難、停車成本太高等。

即使號稱可隨地還車的業者「TOGO途歌」，也要求消費者承擔部分費用，也就是按還車地點距網點的距離，每公里收費人民幣5元（新台幣22元）。消費者在想要租車的地點找不到車，在能找得到車的地點卻需要支付停車費等費用，不划算。

在北京這種一線大城市，共享汽車的市場需求量至少為2萬輛，而目前實際投入運營還不到5000輛。儘管市場看起來仍是一片藍海，但業者想成功必須大規模增加車輛、拓展網點，而這個過程卻十分困難。1060311

(中央社)