梅山汗路觀光祭 森巴熱情踩街
嘉義縣「梅山汗路」文化觀光祭，今天下午舉行「挑梅獻藝」踩街活動，有熱情森巴鼓、大型高蹺劇偶、民族舞團等41組表演團體踩街。
嘉義縣文化觀光局表示，正在興建中的梅山鄉「太平雲梯」可望於今年落成，屆時將成為全台最長的吊橋，文觀局有感於先民開闢「汗路」的艱辛，因此舉辦「梅山汗路」文化觀光祭為太平雲梯落成暖身。
今天下午登場的「挑梅獻藝」春行踩街，由女子無雙樂團表演開場，嘉義縣長張花冠、立委陳明文、副縣長吳芳銘、梅山鄉長劉宏文等人一起參與踩街。
張花冠表示，梅山鄉位於嘉義縣山區西北廊道遊憩系統的必經之處，全台最長的吊橋「太平雲梯」即將在今年落成，希望民眾能體驗梅山的文化及觀光魅力。
文觀局長許有仁表示，「梅山汗路」文化觀光祭除了踩街之外，還有街頭藝人秀創意、春唱表演、大型AR擴增實境秀體驗等活動，系列活動將於12日劃下句點。
文觀局表示，「汗路」兩字所指為梅山一地，因為海拔落差極大，住民散居其間，對外靠著由石頭所砌成的通道而行，才能把所種的農產品一擔擔地擔到有聚落市集的地方販賣。1060311
(中央社)
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