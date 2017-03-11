陸天主教愛國會：無法猜測陸梵建交進展

我要評比

官方香港電台今天引述中國天主教愛國會副主席雷世銀說，他沒法猜測中國大陸和梵蒂岡建交的進展，通報的時候自然會知道。

中國天主教愛國會是大陸官方性質的天主教管理組織。

港台報導，雷世銀出席完大陸全國政協全體會議後被問到陸梵建交時，作了以上表示。

據報導，被問到陸梵建交的難度時，雷世銀沒有正面回應，只是說感到樂觀，因為這是共同願望。1060311

(中央社)