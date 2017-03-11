遠東油脂問題產品 基隆下架逾2公噸

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遠東油脂公司涉嫌使用逾期產品再製其他產品。基隆市政府衛生局今天說，稽查14家業者，總計下架5款油脂產品、約2370公斤。

因應遠東油脂工廠使用逾期原料再製成乳瑪琳、酥油、白油等產品，基隆市衛生局上午稽查14家業者，總計下架5款油脂產品。

衛生局指出，下架約2370公斤產品中，僅137公斤為有效日期2017年9月30日以前產品，其餘均為業者主動下架不使用的產品。

衛生局呼籲，使用或販售遠東油脂廠相關違規產品的業者，請立即下架並退貨，衛生局將持續至販售業、製造業稽查下架情形。

衛生局說，這次違規產品多為大桶裝產品，其中遠東乳瑪琳小罐裝可能銷售至一般家庭，經調查本市連鎖販賣業，OK便利商店、美廉社、全聯福利中心、7-11統一超商及萊爾富便利店無販售遠東乳瑪琳。東逸企業八堵物流中心目前已無販售；全家便利商店、頂好超市、基隆愛買已下架。

衛生局提醒，民眾若曾購買家庭用小罐裝遠東乳瑪琳(有效日期為2017年9月30日以前)，請勿再使用。若發現食品業者仍販售或使用違規產品，可撥打電話：24230181轉1801-1807通報食品藥物管理科。1060311

(中央社)