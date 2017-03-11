好嚇人 陸童笑著嗑瓜子10天後險喪命

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中國大陸湖南懷化11歲女童「小雨」在半個多月前因笑著吃瓜子，不慎將一整顆瓜子吞了下去。沒想到十多天後，她差點因此喪命。

據重慶商報微博和看看新聞報導，十多天後，咳嗽不止的「小雨」經家人陪同前往醫院檢查才發現，瓜子卡在氣管內，隨時有可能刺破主動脈危及生命。

經過醫院多科室的會診，決定採取最保險的方式－進行開胸手術。經過數小時手術，已順利幫小雨取出卡在氣管的異物。

醫生提醒，在食用瓜子、花生等類似食品時，不要與他人交談或大笑，盡量用手剝殼，避免直接用嘴咀嚼。1060311

(中央社)