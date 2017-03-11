梅山汗路觀光文化祭踩街 重現汗路文化
「2017梅山汗路觀光文化祭」踩街遊行今11日下午在嘉義縣梅山市區登場，各式各樣的表演團體，包括熱情森巴、大型腳高蹺偶劇、豫劇團抬花轎等，以五彩繽紛裝扮登場，宛如熱鬧嘉年華般，吸引許多鄉親和遊客前來共襄盛舉，其中在地社區團隊以「汗路文化」主題，組成各式各樣的挑擔隊伍，將舊時汗路文化重新呈現，勾起不少梅山人的回憶。
下午踩街活動由無雙樂團表演開場，嘉義縣長張花冠、副縣長吳芳銘、立委陳明文、梅山鄉長劉宏文等貴賓一同參與這場熱鬧踩街活動，張花冠在現場發放糖果給民眾，並與踩街隊伍「身聲劇場」的鼓隊互動、玩起打鼓，讓現場氣氛嗨到最高點。
張花冠指出，梅山鄉位處於嘉義山區西北廊道遊憩系統的必經之處，緊鄰梅山公園觀光亮點園區，因此旅遊服務相當重要；今年全台最長吊橋太平雲梯即將落成，又有梅山文薈中心轉運站、旅客服務中心兩大建設經費注入，為了迎接這幾項喜事到來，縣府也會有一系列活動，讓民眾都能體驗梅山的魅力。
文化觀光局長許有仁表示，除踩街外，還有街頭藝人秀創意、春唱表演、大型AR擴增實境秀等豐富的活動，一直持續到12日為止，歡迎有興趣的民眾到梅山感受熱鬧節慶氣氛。
(中時)
關鍵字：梅山
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