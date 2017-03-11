淡水警反詐騙反毒宣導 Q版警察娃娃吸睛

淡水警分局應邀進入淡江中學設攤，向學生與家長宣導「反詐騙」、「反毒」，並出動Q版警察娃娃與民眾互動。（譚宇哲翻攝）

新北市淡江中學今天舉辦145週年校慶與園遊會活動，淡水警分局應邀進入校園設攤，藉機向學生與家長宣導「反詐騙」、「反毒」，並出動Q版警察娃娃與民眾互動，「卡娃伊」的造形，吸引不少小朋友與大人目光。

淡水警分局長林富助表示，現代網際網路發達，購物糾紛與遭詐騙時有所聞，而毒品的多樣化，讓不少年輕人因而不慎沾惹上毒品惡習，在總統蔡英文上任後，全力要求打擊毒品，警政署更通令全國各警察機關加強查緝與溯源毒品源頭，令各地警方全力佈線查緝，務必斷決毒品根源，並透過遊戲互動方式，讓學生認識毒品、瞭解毒品對身體的危害，進而遠離毒品。

淡水警方呼籲，如接獲不明來電或自稱購物商家，要求更改分期付款或提款機操作匯款、解除設定等等，有違常理的作法，因立即掛斷電話，打110或165求證，學長家長如看到孩子有食用、攜帶來源不明食用的沖飲包、糖果等，應小心檢視或向警方求證是否為毒品混充，為下一代的健康與安全共同把關。

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(中時)