中市工地意外 市府令業者停工並開罰

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台中市南區福田一街、樹義路1處私人工地，今天下午發生意外造成1名工人被埋受困，台中市都發局要求業者停工改善，並將依法開罰。

這處新建工地下午約3時施工時發生土石坍塌，造成1工人被埋受困，消防局將受困工人救出送往中山醫學大學附設醫院救治，院方說，傷者身上沒有明顯外傷，還好沒有骨折，意識清楚，在急診室觀察中。

針對這起私人工地意外，都發局表示，經查發生原因是業者未做好施工防範措施，造成土石崩塌，已依建築法要求業者停工改善，並將依法開罰。

此外，勞動部職業安全衛生署中區安全衛生中心，也將依「職業安全衛生法」規定，對業者處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

台中市勞工局長黃荷婷表示，勞工局未來將加強倒塌、崩塌危害之預防檢查，並輔以宣導、輔導工作，進一步保障勞動權益。1060311

(中央社)