北橫公路對撞車禍 2大2小受傷

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桃園市復興區台7線羅浮段今天下午發生2輛自小客車對撞意外，造成4人輕傷，其中黃姓駕駛涉嫌酒駕。

復興區台7線羅浮段27.2公里處，今天下午2時餘發生2輛自小客車行經山路時迎面對撞的意外，賴姓駕駛（42歲）載著懷孕4個多月妻子及2名幼兒，因強力撞擊造成嘴角撞傷、手腳擦傷送醫，所幸無生命危險。

羅浮派出所員警到場進行酒測，發現肇事的另1輛自小客車黃姓駕駛（53歲）酒測值0.54毫克，訊後依公共危險罪嫌送辦。1060311

(中央社)