中國大陸天眼將營運 天文迷：快快找到外星人

世界最大單口徑射電望遠鏡，2016年9月25日在貴州落成啟用。（新華社資料照）

去年9月在貴州落成的世界最大單口徑射電望遠鏡（台灣稱電波望遠鏡），究竟何時才能「找到外星人」？貴州省科技廳廳長廖飛日前表示，「中國天眼」目前仍在調試階段，預計今年下半年開始試營運。對於大陸無數天文迷來說，這可是大好消息，希望快快找到外星人。

500公尺口徑球面電波望遠鏡（FAST）2016年9月在貴州落成後，早已成為各界焦點。被問及FAST的運行情況時，廖飛表示「我們一直和國家天文台保持聯繫，國際上類似巨型裝置的調試器周期在2到5年，由於科學工程較複雜，完成調試大概要2年時間。」他表示，目前科學家團隊還在夜以繼日地開展工作。

隨著望遠鏡試營運的腳步越來越近，大陸的天文迷更是早已按捺不住心中的興奮，猜測究竟何時可以「發現外星人」。早在去年10月，天眼才完工後不久，就收到了一個高質量可疑脈衝星信號，分析結果顯示信號源位於1300多光年外的宇宙深空，是FAST建成後探測到的第一個可疑宇宙信號。

科學家認為，外星文明可能將自己的信號偽裝成脈衝星訊號，在宇宙進行深空通信，避免暴露自己的位置。從那時開始，人們對天眼的神祕就有增無減。但若真的發現外星人怎麼辦？著名科學家霍金就曾警告，希望世界上能夠監聽到宇宙信號的電波望遠鏡，不要回答任何可疑信號，因為在不明白對方意圖的情況下，不要暴露人類文明的存在。

隨著天眼探索外太空的腳步越來越接近，大陸的天文迷對於「萬一發現外星人」的做法，也有不同意見。有人認為不能將霍金的勸告當成「耳邊風」，萬一真的洩露地球的位置，就可能出現大陸科幻小說作家劉慈欣作品「三體」的內容一般，讓整個人類文明被外星人毀滅；但也有網友認為，整個探索行動「八字還沒一撇」，別說那麼多，「先把外星人找出來再說」。

(旺報)