尚未發現外星人 「天眼」已被地球人擠爆

尋找外星人是「中國天眼」未來的任務之一，但在還沒找到外星人之前，早已被許多「地球人」擠爆。在天眼成了大陸超高知名度景點後，人多的時候，還得管制進入景區的人數。

500公尺口徑球面電波望遠鏡（FAST）對人不會有任何傷害，只是擔心受周邊手機信號干擾，因此規定以FAST台址為圓心、半徑5公里的區域為核心區，永久關停FAST電磁波核心區內公眾移動通訊基站，成為「永久靜默區」。

這個管理超級嚴格的景區，儘管規定遊客進入靜默區禁止攜帶相機、攝影機、手機、手表、手環、打火機、行動電源、車鑰匙、充電器等電子產品，但仍擋不住一波波的遊客。就在去年9月底天眼完工後的幾天，「十一」假期就被人潮擠爆，最多時一天擠近超過1萬人。

天眼尚未正式「開眼」，但超大的科技建設早已帶來了超夯的旅遊，當地的旅遊設施也越來越完善。位於天眼附近的平塘縣克度鎮航龍村，目前已有「中國天眼天文科學文化園」，以天文科學教育基地等五大目標，建設集天文科學、宇宙探祕、旅遊度假、文化交流為一體的國際電波天文旅遊目的地。

平塘縣發改委日前也規定，進入中國天眼景區將不收門票費，只收取每人50元（人民幣，下同）的景區擺渡車票，參觀天文體驗館每人也只收50元門票，也就是說，100元就可暢遊中國天眼景區，比大陸許多景區省錢得多。

(旺報)