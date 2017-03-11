逾期乳瑪琳 嘉縣下架50.5公斤

有關遠東油脂股份有限公司使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳再製，目前已得知使用逾期原料再製有乳瑪琳、頂好馬雅琳、一品酥油等19項產品，嘉義縣衛生局呼籲縣內烘培業、餐飲店或食品販售業者，曾有進貨或販售遠東油脂廠19項產品，應落實自主管理立即停止供應使用，並於3月12日午夜12點前完成下架回收，並主動通知衛生單位。

衛生局長許家禎說，民眾如購買到常見及使用「乳瑪琳」產品，有效日期至2017年9月30日前請勿再食用，衛生局也將持續密切追蹤，掌握違規產品流向，今11日前往縣內販售遠東油脂廠的下游廠商、中盤商、大賣場業者進行稽查，初步完成50.5kg下架動作，另也將針對中盤商進一步追查下游流向。

(中時)