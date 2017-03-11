女警唱虎姑婆 醉女乖乖就醫
關山警分局關山派出所實習女警楊維雅，接獲民眾報案指出關山慈濟醫院前有一名酒醉女子哭鬧，楊維雅獲報後前往現場，擔心女子自殘受傷，因此以溫情攻勢，哄唱《虎姑婆》和緩女子情緒，女子也平息激動的情緒，乖乖聽女警的話就醫。
女子在關慈前面哭鬧不止，許多民眾勸說請她就醫，不料女子哭鬧的越兇，還頻頻抱怨生活不順遂，讓旁人也無可奈何，只能報警請求援助。
今年才20歲的楊維雅獲報後，趕往現場發現女子情緒激動，於是改採溫情攻勢，想起媽媽小時候唱的虎姑婆，不禁抱著女子一面唱著虎姑婆「愛哭的孩子不要哭、他會咬你的小耳朵！不睡的孩子快快睡，他會咬你的小指頭！」女子隨即情緒平復，同意就醫，免除一場可能的血光之災，讓旁人也嘖嘖稱奇。
(中時)
關鍵字：虎姑婆
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