陸商務部長：中美貿易戰 百害無一利
中國大陸商務部長鍾山今天說，「中國離不開美國」的說法只對了一半，因為「美國也離不開中國」。而中美一旦爆發貿易戰，不符合兩國根本利益，可以說「有百害而無一利」。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請鍾山出席。他在回答外媒提問時，作上述表示。
鍾山說，許多美國朋友、西方朋友都認為「中國離不開美國」。但他這說對了一半，同樣的「美國也離不開中國」。像是美國出口26%的波音飛機，56%的大豆，16%的汽車，15%的積體電路，是銷往中國大陸。
他表示，最近10年，美國對中國大陸出口的年增率為11%，而中國大陸對美國出口年增率速只有6.6%。這充分說明，「中美對彼此都非常重要」。
鍾山提到，貿易戰不符合兩國和兩國人民的根本利益，可以說「有百害而無一利」。而任何保護主義都不符合中美兩國利益。1060311
(中央社)
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