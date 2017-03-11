德法倡多速歐洲 考驗歐盟一體化前景
今年歐洲政治變數多，德、法倡導「多速歐洲」，呼籲允許成員國以不同步調深化整合，卻引發中、東歐成員國擔心被排除在外，考驗歐盟一體化前景。
一連2天的歐盟春季峰會昨晚在布魯塞爾結束，在政治議題之外，今年最大焦點是波蘭前總理圖斯克（Donald Tusk）成功連任歐洲理事會主席，但自家人波蘭卻因政治立場不對盤而投下反對票。
此外，因應英國可能在3月底啟動脫歐程序，以及後續荷蘭、法國及德國等大選右派勢力抬頭，為強化整合預防歐盟解體，歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）先於3月初提出「多速歐洲」（multi-speed）概念，隨後在德、法、義等國公開支持炒熱下，「多速歐洲」成為峰會熱門話題，但也出現爭議。
所謂「多速歐洲」指的是，容許成員國以不同的步速加強整合，也就是並非每個歐盟國家會同時參與歐洲一體化進程的每一階段，有意願的國家可以在安全、稅務等領域加速一體化，德國、法國及義大利等國領導人都贊同這個想法。
但也有歐盟成員國不認同「多速歐洲」想法，除羅馬尼亞表達反對外，波蘭也持疑慮態度，認為若先進的成員國早一步深化整合，其它成員國就會遠遠落在後面。
在歐盟內部，各成員國的經濟和社會發展階段不同，不易實現一體化，「多速歐洲」的概念也不是第一次被提出，但今年遭遇英國脫歐及多國極右民粹主義抬頭，歐盟先進成員國此時調高放大「多速歐洲」的音量，但也考驗歐洲一體化的前景，能否在意見分歧中向前邁進。1060311
(中央社)
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