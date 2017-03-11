恐攻陰影再現 德埃森購物中心關閉

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德國警方今天下令中部艾森市（Essen）1座購物中心關閉，理由是遭受攻擊威脅。此時距慕尼黑1座商場發生血腥開槍濫射事件，還不到1年。

艾森警方在社群媒體張貼聲明說：「由於安全顧慮，這座購物中心今天將全日關閉。根據警方掌握的具體消息，購物中心可能會遭受攻擊。」

聲明中說，這個警報僅針對艾森市區的這座購物中心Limbecker Platz發出；並說，停車場和最近的地下火車站也已關閉。

聲明中並未描述威脅的性質，只表示，現已展開調查。

自柏林去年12月發生耶誕市集恐攻案後，德國現仍處在高度警戒狀態下。1060311

(中央社)