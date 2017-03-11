虎尾福安宮糖廠媽 鹿港天后宮謁祖進香

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虎尾福安宮糖廠媽百里行腳，前來鹿港天后宮謁祖進香，場面浩大。（吳敏菁攝）

虎尾福安宮糖廠媽百里行腳，前來鹿港天后宮謁祖進香，場面浩大。（吳敏菁攝）

虎尾福安宮糖廠媽百里行腳，前來鹿港天后宮謁祖進香，場面浩大。（吳敏菁攝）

三月媽祖聖誕的熱鬧季節，虎尾福安宮糖廠媽百里行腳，前來鹿港天后宮謁祖進香，11日下午抵達鹿港，傍晚進行媽祖暖壽大典割香火儀式，向天上聖母祈福暖壽，場面浩大。

百里賜福，潦溪溯源！雲林虎尾福安宮舉辦天上聖母百里行腳，受到大批信眾擁戴，9日午夜啟程，從雲林虎尾步行走到鹿港天后宮謁祖進香，2000餘信眾從雲林縣虎尾鎮徒步北上跨過濁水溪，3天2夜徒步200多公里，12日回鑾抵達虎尾。這是連續十多年的宗教盛事，盛大進香團陣頭進入鹿港街道，吸引眾多遊客的矚目，鹿港鎮為之沸騰、轟動。

虎尾福安宮分靈鹿港天后宮媽祖至虎尾供奉，兩廟情誼深厚，福安宮主委王明崑表示，天上聖母就像是母親，由虎尾走路來到鹿港進香謁祖，真是非常心喜，感謝天后宮湄洲天上聖母庇佑虎尾信眾，香火隆盛。

天后宮主委張偉東表示，虎尾信眾百里行腳，展現對天上聖母媽祖信仰的虔誠，希望信徒持續將媽祖慈悲心帶到家庭、社會來行善、濟世，發揚光大。

(中時)